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«Не место красит человека»: Шишкова в черном купальнике с вырезом запечатлелась у домиков на Мальдивах

Модель в очередной раз похвасталась своей шикарной грудью.

«Не место красит человека»: Шишкова в черном купальнике с вырезом запечатлелась у домиков на Мальдивах
Алена Шишкова. Фото: Globallookpress.com

Модель Алена Шишкова в Instagram разместила пикантный кадр со своего отдыха на Мальдивах. На фотографии она запечатлена на фоне красивых домиков, виднеющихся вдали. На бывшей возлюбленной рэпера можно увидеть красивый черный купальник с элегантным вырезом.

«Говорят, не место красит человека, а человек — место. А я тут подумала… Все-таки существуют места на земле, которые однозначно украшают людей».

Алена Шишкова

«Самая красивая и моя любимая модель уже в течение восьми лет», «Аленушка — самая красивая девчонка», «Какую же все-таки красавицу упустил Тимати», «Алена, у вас просто невероятная фигурка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Алены Шишковой и рэпера Тимати есть совместная дочка Алиса. Несмотря на расставание, певец поддерживает отношение с бывшей пассией. К примеру, он часто навещает Алису, которая вопреки общественному мнению живет все-таки с мамой, а не с бабушкой.

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