«Вот уж точно пончики ночью не ест»: Малинина в тончайшей тунике поверх бикини сразила стройностью

Эмма Малинина выглядит просто сногсшибательно. Стоит только посмотреть на ее пляжные снимки в бикини. Возлюбленная именитого музыканта Александра Малинина предстала в белой полупрозрачной тончайшей тунике, прикрыв соблазнительные изгибы шикарного тела. Мало кто может поверить в то, что у жены певца есть взрослые дети, и даже внуки. К своему пасынку Антону музыкант относится как к родному сыну. В браке с Эммой у Александра Малинина появилось еще двое детей — двойняшки Фрол и Устинья. Вместе с семьей певец живет в Мюнхене, но часто бывает и на родине с гастролями.

«Ух, какая шикарная», «Дети выросли, а мама забыла постареть!», «Эталон женственности», «Любуемся вами и восхищаемся», «Роскошно выглядите!! На зависть», «Шикарная женщина», «Скольких трудов стоит поддерживать себя в такой форме», «Вот уж точно пончики ночью не ест!», «Стройняшка», «Заслуживает похвалы», «Муж-то небось доволен», «Какая красавица», «Дива на пляже», — пишут фолловеры.

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