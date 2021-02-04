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«Я люблю до самой Луны и обратно»: Анна Кошмал трогательно призналась в чувствах к мужу и сыну

Звезда сериала «Сваты» разместила редкий кадр с супругом и своим единственным наследником.

«Я люблю до самой Луны и обратно»: Анна Кошмал трогательно призналась в чувствах к мужу и сыну
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram поделилась редким кадром, на котором можно увидеть ее мужа и двухлетнего сына Михаила. Отец семейства держит ребенка на руках. При этом и сын, и муж находятся спиной к фотографу, так что невозможно увидеть их лица. Как известно, украинская 26-летняя актриса не показывает своих самых родных людей.

Муж Анны Кошмал с сыном
Муж Анны Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

«Я люблю до самой Луны и обратно», — красиво подписала она фотографию.

Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Сын Миша появился на свет в ее семействе в 2018 году. Как рассказывала звезда «Сватов», ее любимый мужчина непубличный человек, поэтому она практически не размещает фотографии с ним в социальных сетях.

Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» до сих пор до конца не отснят. Съемки начинались в Белоруссии, но затем все планы актерам и режиссерам спутала пандемия. Главный герой сериала Федор Добронравов отмечал, что надеется летом вернуться к съемочному процессу.

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