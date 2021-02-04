«Манящая ложбинка»: Лобода в белоснежной шубе устроила горячие танцы с Кридом

Светлана Лобода всегда была открыта для экспериментов. Она с радостью выступает на сцене в дерзких образах. Ее миниатюрные платья подчеркивают каждый изгиб ее тела. Не удивительно, что певица регулярно устраивает тренировки. Девушкой восхищается даже Ксения Собчак. С недавних пор артистка вернулась в шоу «Голос. Дети». На этот раз ее коллегой по красному креслу стал Егор Крид.

В первый день съемок Лобода отметилась в сверкающем комбинезоне с глубоким декольте. Она сразу нашла общий язык и с Бастой, и с Кридом. Как оказалось, позже в гримерке артистка устроила горячие танцы с кумиром молодежи. Она облачилась в джинсы клеш и черный топ без лифчика. Поверх артистка накинула белоснежную шубу. Светлана обнажила рельефный пресс и блеснула «ложбинкой греха». Она эротично двигалась на глаза Егора.

«Жаришка», «А что с Валей расстались?», «О боги, какие танцы», «Лобода прекрасна», «Очень красивая фигура», «Манящая ложбинка», «Обнажила все прелести, а он и не смотрит», «Крутой видос», «Лобода дает жару», «Это неожиданно и смело», — прокомментировали пост подписчики.

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