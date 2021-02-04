«Гламурное время!»: Трусова запечатлелась в сногсшибательном вечернем платье и туфлях на каблуке

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года в женском одиночном разряде по фигурному катанию Александра Трусова в сторис Instagram поделилась кадром с фотосессии. На фотографии она запечатлена в сногсшибательном вечернем платье в разминочном зале.

«Гламурное время!» — кратко подписала она красивый кадр.

Напомним, что Александра Трусова полгода назад неожиданно перебралась от своей наставницы Этери Тутберидзе в группу к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко. Правда, пока какими-то выдающимися победами она похвастаться не может.

Ранее сама Трусова не раз отмечала, что ее главная цель — поехать и выиграть медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года. Заметим, что Александре Трусовой пока ни разу не удавалось победить на чемпионате России. Она дважды была третьей и один раз второй, остановившись в шаге от победы.

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