Укачивает младенца: Мерьем Узерли в растянутой тунике с дочкой на руках устроила дома танцы

Мерьем Узерли из турецкого сериала «Великолепный век» в январе во второй раз стала мамой. У актрисы есть шестилетняя дочка Лара. Теперь у малышки появилась сестренка Лили.

На личной страничке микроблога в Storeis партнерша Халита Эргенча опубликовала свежие кадры, показав свои домашние танцы с дочкой на руках. Судя по всему, Лили безмятежно дремала, пока ее звездная мамочка исполняла танцевальные па.

Мерьем Узерли за время второй беременности прибавила в весе, ее фигуру скрывала растянутая домашняя туника. Однако это нисколько не расстраивает актрису, она улыбалась на камеру, давая понять, что наслаждается своим материнством.

«Ах, если бы это бы шехзаде», «Какие вы милые», «Наша Хюррем совсем не звездная, такая супермамочка», «Как здорово, Мерьем немного поправилась, еще виден животик», «Милашки, просто светится от счастья», «Кроха спит — мама танцует», «Танцует и худеет, хорошая задумка», «Оп-оп! Суперские», «Без дела не сидит… вот вам и поколение, рожденное на изоляции», «Пандемия и прирост населения!» — пишут фолловеры.

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