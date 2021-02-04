Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости после начала отношений с новым возлюбленным

Известный в прошлом футболист, который выступал за санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», Владимир Быстров в Instagram разместил совместный снимок с певицей Татьяной Булановой. На фотографии они находятся на отдыхе в Карелии. Судя по всему, туда они отправились с новым возлюбленным яркой исполнительницы и женой Быстрова Аленой. Парочки обожают рыбачить.

При этом часть поклонников не признали 51-летнюю Татьяну Буланову. Она действительно в последнее время стала не похожа на себя, и остается только гадать, что с ней случилось.

«Ты рыбачка, я рыбак», «Таня, что у вас с лицом?» «Татьяна, мы вас даже не сразу узнали», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Буланова не так давно рассказывала о своем возлюбленном. По ее словам, сейчас она счастлива в новых отношениях. Впервые она вышла в свет с любимым человеком в ноябре 2020 года.

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