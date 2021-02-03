«Просто нет слов»: Ани Лорак в одной рубашке на голое тело обнажила прелести фигуры

Ани Лорак не так давно отдыхала в Киеве. Она провела новогодние каникулы на своей родине с дочкой Софией. Певица много гуляла и хвасталась зимними нарядами. В 42 года она обладает не только стройной фигурой, но и моложавым видом. После развода артистка стала чаще радовать себя, а также облачается в еще более женственные наряды. Даже историк моды Александр Васильев восхищается тем, как выглядит девушка.

В последние дни Лорак признавалась, что соскучилась по концертам. Из-за пандемии она редко видится с друзьями и почти не выступает. Однако 3 февраля певица поделилась новым фото. Она запечатлела себя в одной рубашке в гардеробной. Девушка обнажила стройные ноги и изящные бедра. Макияж в нежных тонах подчеркнул ее природную красоту. Каролина ( настоящее имя певицы. — Прим. ред.) собрала волосы в пучок, оголив шею.

«Сейчас работа над новой музыкой занимает первое место в списке моих ежедневных дел. Скоро вас ждет красивая видеопремьера невероятно душевной песни. Готовьтесь, будет бомба», — заявила она.

Поклонники были взбудоражены не только радостным известием, но и откровенным кадром. Многие с трудом поверили, что Лорак обладает такой точеной фигурой. «Просто нет слов», «Как вы похудели», «Ножки стройненькие», «Выглядите словно девочка», «И не скажешь, что вам 42 года», «Ну просто дива во плоти», «Красотка», «Такая милая», «Фигура роскошна, что сказать», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: