«Бросил юмор, решил стать певцом»: Мясников из «Уральских пельменей» сменил имидж, представ с яркими волосами

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram поделился забавной записью. На кадрах он показал, как кардинально сменил имидж и предстал перед фанатами с яркими волосами. При этом на записи он сидит в машине и можно услышать хит музыканта Владимира Преснякова «Странная».

«Бросил юмор, решил стать певцом. Пошел к певцам, спросил что нужно что бы стать современным певцом? Они мне сказали и теперь я певец. Ура». Вячеслав Мясников

«Можно у Бузовой проконсультироваться», «Вячеслав, вернитесь. Таких девчушек уже полно в шоу-бизнесе», «В качестве бабушки вам идет намного лучше, чем в образе кумира молодежи», — отреагировали в комментариях пользователи.

Напомним, что Вячеслав Мясников вместе с Андреем Рожковым выступает в шоу «Ваши пельмени». Они несколько лет назад «откололись» от основного состава «Уральских пельменей». Правда, во время съемок для канала СТС в Екатеринбурге они присоединяются к основному костяку команды.

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