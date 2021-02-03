«Пустые разговоры»: Певица Слава объяснила, почему избегает ток-шоу

Далеко не каждого артиста можно увидеть на ток-шоу. Например, певицу Славу не заманить на такие программы никакими обещаниями. А все дело в том, что звезда не любит скандалы, на которых держатся подобные форматы.

Герои приходят в эфир, чтобы обсудить друг друга, как можно больнее задеть. Часто культурной беседы не получается, тогда в ход идет физическая сила.

Все это является для Славы хорошим уроком.

«Мне как-то лень. И я не люблю пустые разговоры», — признается артистка в беседе с NEWS.ru.

Вместо этого певица предпочитает проводить свободное время с семьей и заниматься творчеством. А если уж идет на телевидение или в эфир на радио, то выбирает максимально дружелюбный формат в приятной компании.

«Я занимаюсь семьей и творчеством. А скандалы — это не ко мне» — заключила певица.

Ранее артистка призналась, что из-за коронавируса ее райдер серьезно сократился. Она понимает, что в существующих экономических условиях сложно всем, потому готова отказаться от дорогих напитков в гримерке и разнообразных фруктов, пишет сайт OA.