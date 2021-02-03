Анна Кошмал показала, как выглядела в 16 лет в образе девочки-гота на съемках «Сватов»

Актриса Анна Кошмал в сториз Instagram поделилась кадром, который был сделан на съемках пятого сезона сериала «Сваты». В нем она сыграла роль подростка-гота Женечки Ковалевой.

На снимке можно увидеть Анну Кошмал с черными волосами и в одежде такого же цвета. Она, надо сказать, мало похожа на себя нынешнюю. Отметим, что с начала съемок в «Сватах» Анны Кошмал уже прошло десять лет. Впервые зрители могли увидеть ее на экранах в 2011 году.

Ранее Анна Кошмал отмечала, что не проходит ни дня, чтобы ей не задали вопрос, когда на экраны выйдет седьмая заключительная часть «Сватов». Сама она пока не знает точного ответа на этот непростой вопрос.

Напомним, что седьмая часть изначально должна была выйти на экраны уже в 2021 году. Но все планы актерам и съемочной группе спутала пандемия. Возможно, нынешним летом актеры смогут, наконец, приступить к съемкам. Правда, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

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