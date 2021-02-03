Акцент на ноги: Глюк’оZа в силуэтном платье с шифоновыми рукавами поддержала дочку на «Жаре»

Певица стала одной из главных гостьей на гала-концерте «Жара Kids Fest». Ее наследница выступила на сцене.

Наталья Чистякова-Ионова многим известна как Глюк’оZа. Девушка с юных лет снималась в «Ералаше», а потом стала петь. В начале 2000-х ее хиты звучали на радио и телевидении. И вот уже 14 лет она счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Супруги воспитывают двоих детей: 13-летнюю Лидию и девятилетнюю Веру. Старшая наследница артистки тоже поет. В минувшем году она сделала креативную прическу и начала еще больше заниматься творчеством.

В последнее время звезды редко появляются на крупных мероприятиях, так как концерты были запрещены. Но с недавних пор в Москве ослабили меры безопасности в связи с пандемией. И 2 февраля в столице прошел гала-концерт «Жара Kids Fest». Там юные исполнители поборолись за право участвовать в фестивале в Баку. Лариса Долина привела свою внучку Сашу, а Глюкоза появилась на мероприятии с Лидией.

Певица облачилась в черное мини-платье с шифоновым верхом и рюшами. Наряд дополнили туфли-лодочки. Девушка подчеркнула свои стройные ноги. Она на красной дорожке пересеклась с молодым артистом Джони.

А вот дочка звезды на сцене появилась в дерзком наряде с цепями. Она держалась уверенно и спела без единой ошибки. «Зажгла», — восхитилась Лидией мама. К слову, вела концерт Юлия Барановская. Она тоже была не одна, а со своим старшим сыном Артемом. Вечер прошел на позитивной ноте.

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