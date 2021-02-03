«Я делаю это ради веселья!»: Бритни Спирс ответила на критику ее домашних танцев

В последние месяцы скандальная американская поп-звезда Бритни Спирс нередко выкладывает в Instagram видео своих домашних танцев. Хореографию 39-летняя певица придумывает себе сама, и далеко не все ее подписчики находят эти движения изящными. Как результат, в комментариях под роликами артистки появилось много критики. Одни пользователи делают акцент на ее внешнем виде, будто Бритни танцует, только что встав с постели, другие предполагают, что кто-то тайно снимает эти унизительные видео и выкладывает их от имени певицы. В конце концов, звезде пришлось ответить на эти нападки.

«Я пытаюсь научиться пользоваться технологиями в этом поколении, движимом ими… Но, честно говоря, я терпеть их не могу! Так что, если мои посты не идеальны, я делаю это ради веселья! Если вы думаете, что я должна выглядеть как на обложке журнала, когда танцую, то извините, это не так», — написала Бритни в новом посте.

Напомним, что внешний вид певицы действительно изменился после употребления наркотиков, в котором она сама признавалась. В 2019 году стало известно, что женщина прошла курс лечения в психиатрическом учреждении, куда ее поместил отец. С тех пор Спирс не выступает на сцене. Помимо судов по опеке над собой и возможности видеться с детьми, она занимается самовосстановлением под присмотром своего нового бойфренда — фитнес-тренера Сэма Асгари.

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