«Мы сегодня total white»: невестка Валерии запечатлела крохотную дочку на своих коленках

Арсений Шульгин раньше держался в тени. Младший сын певицы Валерии давно зарабатывает сам. Молодой предприниматель добился такого успеха, что теперь живет в своей квартире, снимает офис в «Москва-Сити» и ездит на Maybach за 10 миллионов рублей. А не так давно он женился на своей возлюбленной Лиане. Девушка успела с ним даже отдохнуть в Китае, а свадьбу они устроили в Москве.

Не прошло и года, как у супругов родился ребенок. Теперь они растят внучку Валерии — Селин. Кроха появилась на свет в новогоднюю ночь. Поклонники восхищаются малышкой, хотя ее лицо пара пока скрывает. Недавно девочке исполнился один месяц. По такому случаю певица поздравила внучку и призналась, что очень ее любит.

Лиана отмечает, что дочка ее счастье. Она гуляет с малышкой, меняет подгузники и любит наряжать ее. Невестка Валерии чаще всего облачается в одной гамме с наследницей. Накануне перед сном она запечатлела, как кроха лежит у нее на коленках. Девушка нарядила ребенка в белоснежные ползунки. Сама она была в домашних брюках и футболке в тон.

«Мы сегодня total white», — заявила жена Шульгина.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что такие мелочи должны радовать. К слову, ранее Арсений признался, что хочет стать многодетным папой в ближайшие годы. По словам его супруги, этот ребенок у них был запланированный.

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