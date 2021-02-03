«Пельмешки что надо»: Муцениеце в бюстье «случайно» блеснула родинкой на пышной груди

Агата Муцениеце вернулась на вокальный проект «Голос. Дети» в качестве соведущей Дмитрия Нагиева. Экс-супруга Павла Прилучного уже приступила к съемкам. Напомним, что среди звездных наставников нового сезона окажется кумир молодежи Егор Крид. Пятилетняя дочка актрисы Мия не смогла скрыть восторг, узнав о том, что рэпер войдет в состав жюри конкурса. Агата, в свою очередь, пообещала дочке познакомить ее Кридом.

Пока Муцениеце днюет и ночует на проекте, верные почитатели разместили на фан-страничке актрисы ее пикантный снимок со съемок прошлого сезона. В кадре Агата предстала в бюстье, сексуально блеснув соблазнительной родинкой на груди. Этот снимок пришелся по вкусу ее поклонникам. Многие уверены, что Павел Прилучный был бы рад вернуться к жене, однако она его вряд ли простит.

Сама Агата отметила, что в их разводе они виноваты оба. «Оба дураки», — заявила Муцениеце, говоря о разладе с Павлом. У экс-супругов двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.

«Стройняшка», «Сексуально», «Пашка, одумайся! И вернись», «Какая нимфа», «Шикарная», «Фрау Агата», «Персики свои оголила», «Шалунья», «А где-то „мажор“ взревел», «Суперская», «У нее правда двое детей?!», «Горячая штучка», «Пельмешки что надо», «Малышка, ты супер!», «Огонь!!», «Секси-леди», — пишут фолловеры.

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