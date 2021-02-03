Малиновскую с трудом узнали на премьере фильма «Понаехали!» после серии пластических операций

Звезда появилась в столичном кинотеатре «Октябрь» на закрытом показе и шокировала окружающих.

Телеведущую Машу Малиновскую, которая не так давно отметила сорокалетие в узком кругу друзей, с трудом узнали на премьере фильма «Понаехали!» в столичном кинотеатре «Октябрь», где она появилась на закрытом показе. Звезда за последнее время сделала сразу несколько пластических операций.

Журналисты и гости праздника обратили внимание, что внешний вид Маши Малиновской существенно отличается от фотографий, которые она выставляет в социальных сетях. Видимо, звезда активно пользуется фильтрами и фотошопом.

Отметим, что в начале двухтысячных годов Маша Малиновская считалась одной из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса. Затем она сделала несколько неудачных пластических операций и перестала походить на саму себя. Причем Малиновская признавалась, что некоторые операции делала зря.

Добавим, что Маша Малиновская одна воспитывает девятилетнего сына Мирона. Отцом ребенка является криминальный авторитет Мимихан Мальсагов, сообщает «Комсомольская правда».

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