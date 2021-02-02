Горячий ракурс: невестка Валерии в черном бикини обнажила упругие бедра на руках у Шульгина

Арсений Шульгин в прошлом году женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Никто не ожидал, что молодой предприниматель захочет так быстро попрощаться с холостяцкой жизнью. Его мама певица Валерия даже расплакалась на банкете. А уже через несколько месяцев пара объявила о скором прибавлении в семье. 1 января в новогоднюю ночь невестка артистки родила дочку Селин. Теперь 22-летний наследник звезды учится быть папой.

В последнее время Арсению приходится не сладко. Ребенок не дает ему высыпаться. Парень даже вынужден спасть отдельно от супруги, чтобы хоть как-то набраться сил. А год назад в это время он отдыхал с Лианой в Китае. По такому случаю бизнесмен решил поделиться пикантными кадрами, сделанными на курорте. В кадре Шульгин страстно целует жену, облаченную в черный купальник. Невестка Валерии в мокром бикини сверкнула пышными бедрами и осиной талией.

«Айфон выдал воспоминания до слез», — заявил 22-летний парень.

Поклонники восхитились красочными кадрами. Многие отметили, что они очень гармонично смотрятся вместе. «Такую шикарную девушку на руках держит», «Вы очень милая пара», «Какая страсть», «Очень горячо», «Крутая пара», «Лиана такая чика», Вот это чувства, прям пылаете«, «Словно не купальник, а белье», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. К слову, после родов невестка Валерии старается прятать фигуру под нарядами оверсайз.

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