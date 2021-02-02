Всех смутила: Полина Гагарина прикрыла обнаженное тело тонким полотенцем на публике

Полина Гагарина привыкла работать без остановки. В минувшем году даже развод с Дмитрием Исхаковым не выбил ее из колеи. Девушка регулярно ездила на съемки, участвовала в вечеринках и концертах. При этом все свободное время артистка посвящала детям: сыну Андрею и дочке Мие. Девушка не скрывает, что именно наследники дают ей сил. В январе вместе с ними она отдохнула на Мальдивах.

Не успела Полина вернуться в Москву, как снова уехала. За несколько дней она несколько раз выступила: на вечеринке у отца Анастасии Шубской и на празднике у друзей, где был Дмитрий Шепелев. А накануне певица отправилась в Швецию. Ей пришлось лететь через Германию, где усиленные меры безопасности в связи с коронавирусом. По приезде в Стокгольм Гагарина запечатлела себя в черном пуховике в машине.

«Всем привет! Горячие новости из Стокгольма! Мы едем на площадку, начинаем подготовку к съемке клипа», — сообщила звезда.

Уже вечером девушку стали красить и укладывать ей волосы. На новых кадрах певица неожиданно предстала обнаженной. Она прикрыла фигуру тонким полотенцем. Артистка сидела в кресле, пока ее гримировали. Полина похвасталась бронзовым загаром и ложбинкой греха.

«Насти тут нет, есть универсал Юлия. Ой, и Андрей сидит вот тут, подмышкой», — поделилась девушка.

Пикантные кадры заинтриговали поклонников певицы. Многие отметили, что Гагарина похорошела. Теперь они ждут ее новый клип. «Ого, какой вид», «Ура, ура», «Прям дымится прядь», «Вы снова голая, хорошая тенденция», «И мы счастливы», «Красотка загорелая», — прокомментировали пост подписчики.

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