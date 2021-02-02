Выходные с папой в лесу: Алексей Чадов научил шестилетнего сына водить квадроцикл

Алексей Чадов снялся в десятках кинокартин, включая фильм «Жара», где познакомился с Агнией Дитковските. Между ним закрутился роман, о котором никто не знал. Они даже тайно поженились, а в 2014 году у них родился сын Федор. Но появление на свет ребенка не укрепило их союз. Пара распалась, сохранив дружеские отношения. Теперь мальчик живет с мамой, но регулярно проводит время с отцом и ездит с ним в отпуск. Долгие годы бывшие супруги скрывали от сына, что они развелись.

Не так давно Алексей был занят съемками нового фильма, в котором отметилась даже Кристина Асмус. Потом артист заболел коронавирусом и некоторое время не появлялся на публике. Накануне у него выдались выходные, которые он посвятил сыну. Они отправились в лес, где покатались на квадроциклах. Актер обожает машины, и эта любовь передалась его наследнику. Шестилетний Федор на этот раз даже сел за руль.

«Поехал, Федь? Давай, все, пока! Как доберешься, набери мне! Давай, все! Пока!» — сказал ему папа.

После этого Малыш тронулся с места и уехал. Теперь даже в мороз Чадов предпочитает не сидеть дома, а проводить время с сыном. Поклонники отмечают, что мальчик очень похож на отца.

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