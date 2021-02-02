«Это сделал для меня муж»: Вербицкая примерила серьги-каффы, которые изготовил Дудов

Телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram похвасталась шикарным подарком от любимого мужа Александра Дудова.

«Это сделал для меня муж. Каффы — украшение для ушей. Многие их модели не требуют проколов. А для меня это актуально. Кстати, самые древние серьги-каффы были найдены на Британских островах и известны еще с 2300 года до нашей эры».

Лариса Вербицкая

«Потрясающее у него к вам отношение. И украшения тоже на загляденье», «Очень красиво, Лариса», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лариса Вербицкая и оператор, режиссер научно-популярных фильмов Александр Дудов вместе с 1985 года. Через пять лет у них родилась дочь Инна. От первого брака с инженером Юрием Вербицким у нее также есть сын Максим. Он по образованию юрист. У него в Москве своя юридическая контора. Кстати, у наследника уже трое детей, так что Лариса Вербицкая — счастливая бабушка.

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