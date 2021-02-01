Стройная брюнетка: Татьяна Навка показала, как выглядела в студенческие годы

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она уже длительное время состоит в браке с Дмитрием Песковым. Из большого спорта девушка давно ушла, но создает собственные ледовые шоу, в которых участвует вместе со знаменитыми фигуристами и своей дочкой Надеждой. Шестилетняя девочка уже приносит домой медали с соревнований. Она пошла по стопам мамы и строит карьеру фигуристки.

Поклонники восхищаются тем, как Навка выглядит в 45 лет. Она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. На этот раз спортсменка поделилась архивным фото. Она решила принять эстафету от Маргариты Симоньян и поддержала акцию «Книга студента». В соцсети фигуристка поделилась своим архивным фото, на котором она запечатлена в юности. Татьяна предстала в темными вьющимися волосами в футболке оверсайз. Она рассказала о своих любимых книгах.

«Конечно же это практически все литературное творчество Александра Дюма, „Унесенные ветром“ Маргарет Митчелл, когда-то в юности Скарлетт была моей любимой героиней, „Богач, бедняк. Нищий, вор“ Ирвина Шоу, „Джейн Эйр“ Шарлотты Бронте, „Поющие в терновнике“ Колин Маккалоу, „Над пропастью во ржи“ Джерома Сэлинджера, богатый мир произведений А. С. Пушкина», — поделилась звезда.

Она также не забыла отметить рассказы Антона Чехова. Поклонники отметили, что у девушки большой багаж зананий. Некоторым ее подборка очень понравилась. Также фанаты восхитились красотой фигуристки и заметили, что кроме цвета волос в ней ничего не поменялось. «Татьяна, я просто в шоке, насколько перечень любимых книг у нас с вами совпадает», «Какая вы красивая», «Темненькая и юная», «Вас так легко узнать», «Красавица, как всегда и трудяга!», «Темные волосы вам не шли», «Красотка тогда и сейчас», — прокомментировали пост подписчики.

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