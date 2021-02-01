«Русалки на отдыхе»: Нюша в мини-бикини эротично позировала с подругами на белоснежном песке

Нюша лишь не так давно отметила 30-летие. Однако для поклонников она продолжает быть все той же юной девушкой, исполняющей хит «Вою на луну». К слову, певица смогла сохранить молодость и стройную фигуру. И это при том, что в 2018 году она стала мамой. Своему мужу Игорю Сивову артистка подарила дочку Симбу. Если первое время она посвящала себя материнству, то потом вернулась к работе с новыми силами.

После Нового года девушка объявила, что в ее жизни грядут перемены. Она начала с нового имиджа. В отпуск Нюша отправилась с яркими афро-косами. Вот уже вторую неделю она нежится на солнце на Мальдивах. Певица каждый день хвастается подтянутой фигурой в мини-бикини. Если днем она резвится с дочкой и сыновьями мужа от первого брака, то вечером веселится с подругами. 1 февраля артистка опубликовала пикантный кадр с пляжа.

Нюша предстала без макияжа в алом бикини. Рядом с ней были подруги Тати и Фирана. Девушки стояли на белоснежном песке и смотрели в одном направлении. При этом певица прикрывала свой бюст рукой, а одна из девушек высунула язык, прильнув к ней. Они обнажили достоинства своей фигуры.

«Сирены на отдыхе», — написала звезда.

Поклонники были обескуражены пикантным кадром. Многие отметили, что еще не видели артистку в таком смелом образе и даже сравнили ее с актрисой из турецкого сериала. «У тебя теперь волосы цвета, как у Хюррем — рыжий», «Хорошенькие подруги», «Русалки на отдыхе», «Ого, как языком шалит», «Хюррем вылитая», «А фото смелое, я бы тоже декольте прикрыла», «Без шансов рядом с таким горошком», — прокомментировали пост подписчики.

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