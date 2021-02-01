47-летняя Высоцкая в тунике и на шпильках продемонстрировала рельефные ножки в Венеции

Жена Андрея Кончаловского во время фотосессии показала походку от бедра прямо на улице.

Юлия Высоцкая недавно отметила годовщину со дня венчания с Андреем Кончаловским. Влюбленные вместе уже 23 года, но союз перед богом влюбленные заключили только в 2019 году в Пскове. Многие считают эту парой одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Даже большая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми. Артистка часто снимается в фильмах своего мужа, а также ведет кулинарную передачу, делясь своими рецептами.

Жене Кончаловского 47 лет, но она не перестает восхищать своим моложавым видом. К тому же телеведущая всегда женственно выглядит. Недавно она побывала в Венеции, где приняла участие в фотосессии. Артистка предстала на улице в полосатой тунике и изумрудных туфлях на шпильке. Она с бокалом в руках танцевала на улице, а потом показала походку от бедра, похваставшись стройными и рельефными ножками.

«Попочкой крутим! Ой, давай, давай! Вот так, иди, чтобы я ножки захватил! Подальше проходи! Вау!» — восхищался фотограф.

Высоцкая собрала волосы в пучок, открыв элегантную шею. Она кокетливо позировала, демонстрируя всю свою красоту в лучах солнца.

«Ворвусь в февраль, не буду требовать чернил, не буду размазывать тушь, пролетку за шесть гривен оставлю нуждающимся. Не тороплю весну, приветствую февраль. Минироллик на подкашивающихся ногах буквой Х», — отметила звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. многие осыпали ее комплиментами. «Ноги невероятной красоты», «Муза», «Ноги — отпад! Красотка!», «Да, очень красивые и молодые ноги», «Ноги просто шикарные у вас!», «Юлия, вы выглядите неприлично круто! Нет слов», «Хороша», «Шикарная женщина, ноги невероятные, туфли вообще огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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