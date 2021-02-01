«Талию можно одной рукой обхватить»: Бузова в винном бикини обнажила точеную фигуру у бассейна

Телеведущая уехала в детокс-клинику после расставания с Давой. Она не скрывает, что тяжело переживает разлад с бойфрендом.

Ольга Бузова еще в начале года демонстрировала идиллию с Давидом Манукяном. Они почти месяц отдыхали вдвоем на Мальдивах и даже сыграли свадьбу по местным обычаям, но не имеющую законной силы. А по возвращении в Москву девушка объявила о расставании с бойфрендом в свой день рождения. Она намекнула, что он плохо с ней обращался и изменял. Лишь ради банкета в честь юбилея телеведущая собралась с силами и повеселилась. Она общалась с друзьями, но не поднимала тему, причиняющую ей боль.

На днях после съемок Ольга приехала в детокс-клинику. Она призналась, что истощена, поэтому решилась показаться врачам и устроить релакс. На новом фото девушка позировала в винном мини-бикини у бассейна. Она заметно похудела еще после участие в шоу «Ледниковый период». Но на этот раз Бузова продемонстрировала осиную талию и точеные ноги. При этом она блеснула ложбинкой греха.

«Столько стресса в жизни, что за саму себя страшно! Когда вся жизнь на виду, сложно», — пожаловалась звезда.

Поклонники были поражены увиденным. Многие отметили, что телеведущая стала неузнаваема. Другие посчитали, что она находится в отличной форме. «Шикарная девочка», «Такая стройняшка», «Оля, какая у тебя все-таки крутая фигура!! Когда ты все успеваешь», «Самая красивая наша девочка», «Талию можно одной рукой обхватить», «А ноги — палочки», «Довела себя, конечно», «Расставание пошло на пользу», — прокомментировали пост подписчики.

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