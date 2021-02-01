На стиле: Полина Гагарина в монохромном образе и с чемоданом Louis Vuitton улетела из страны

Певица собралась в Швецию. Она рассказала, что ей дали разрешение на поездку.

Полина Гагарина в декабре много работала. Она только развелась с мужем Дмитрием Исхаковым, поэтому свободно выбирала себе новые проекты и даже снялась в сериале «Бывшие». В январе она позволила себе отдохнуть на Мальдивах. Несмотря на то что бывший супруг едва не запретил ей вывозить дочку Мию из страны, артистке удалось провести время с наследницей и сыном Андреем от первого брака на острове.

Лишь недавно Полина приступила к работе. Она успела выступить на нескольких вечеринках, в том числе и у отца Анастасии Шубской. А на днях певица была замечена в компании Дмитрия Шепелева на празднике у друзей. Но похоже, что в ближайшее время певица приготовилась снова сменить обстановку. 1 февраля она поделилась снимком, сделанным в аэропорту. Гагарина сидела на диване в VIP-зале ожидания. Она была облачена в черный спортивный костюм и маску в тон. С собой девушка взяла объемную сумку и чемодан Louis Vuitton.

«Вылетаю в… другую страну. Ваши варианты. Кто смотрел прямой эфир — тот знает уже», — заявила звезда.

Она также рассказала, что ей разрешили отправиться в поездку. В связи с пандемией перед отлетом следует делать тест на коронавирус. Как оказалось, летит Полина в Швецию. У девушки там появились дела. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Такая естественная», «Просто красотка», «Вся на стиле», «Хорошей поездки», «Лазарев заскучает без поддержки», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: