«Мне в ней холодно, неуютно»: Нонна Гришаева призналась, что недолюбливает Москву

Уроженка Одессы, 49-летняя актриса Нонна Гришаева призналась, что не очень любит Москву, в которой ей приходится жить и работать.

«Мне в ней холодно, неуютно. Нет моря и мало солнца», — поделилась артистка с порталом «Москвич».

Она рассказала, что живет в районе Троицка, чтобы больше дышать свежим воздухом. Единственное место в столице, которое нравится женщине, — это Патриаршие пруды. А на прогулки, необходимые для того, чтобы познакомиться с другими уголками города, у нее просто нет времени из-за работы. Актриса иронично отметила, что даже в Мавзолее не была — настолько она занята, а вообще есть много мест, которые она с удовольствием посетила бы.

Звезда театра и кино добавила, что в последние годы центр столицы стал чистым и ухоженным, избавился от «ужасных палаток» и обзавелся невероятной иллюминацией. Но, все равно, Гришаевой не хватает в городе моря.

Кстати, на вопрос о том, что отличает москвичей от жителей других уголков России, актриса ответила — самомнение.

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