«Ах, эти ноги»: Утяшева в изумрудном купальнике грациозно показала округлости фигуры на пляже

Ляйсан Утяшева уже восемь лет счастлива в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Юморист со сцены не устает признаваться в любви жене. Также он часто рассказывает о своих детях Роберте и Софии. Телеведущая после родов похудела не сразу. Однако за последние два года она сильно преобразилась. Девушка вернулась к тренировкам и теперь хвастается стройной фигурой.

В отличие от многих коллег Ляйсан редко оголяется на камеру. Она любит наряжаться в наряды люксовых брендов. Недавно супруги отдохнули на Мальдивах, где успели загореть. Потом пара прилетела в Арабские Эмираты. Там они поселились в фешенебельном отеле, катались на дорогих машинах и показывали наследникам пустыню. Накануне Утяшева пришла на пляж, где устроила фотосессию. Воля сделал несколько снимков жены.

Телеведущая грациозно позировала сначала в шифоновой тунике, а потом предстала в изумрудном купальнике с глубоким декольте. Она продемонстрировала не только стройные ноги, но и округлые бедра.

«Ноги, очень длинные ноги», «Ах, эти ноги», «Статуэточка», «Спортивная фигура. Ее сразу видно! А Паша — молодец», «Красивая очень», «Как вам идет такой цвет волос», «Морская нимфа», «Перед Пашей блистаешь», «Такие бедра, ножки — все хорошее», «Грудь сдулась что ли?» — прокомментировали пост подписчики.

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