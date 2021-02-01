«До 40-ка надо экспериментировать»: Дима Билан предстал с новой прической

В прошлом году Дима Билан решился на эксперимент с внешностью. Артист покрасил волосы в модный ярко-розовый цвет. После Нового года он отправился отдыхать на Мальдивы, где вновь удивил своих фанатов. В микроблоге Димы появились фото, на которых он позировал с голубым оттенком волос. Теперь же Билан решился на новое преображение. Он коротко подстриг волосы и обесцветил их.

«Теперь это так! Я все-таки считаю, что до 40-ка надо экспериментировать! А как вы относитесь к тому, чтобы не быть скучными и не унывать?» — написал Билан в своем Instagram.

Напомним, что до 40-летия Димы осталось не так много времени. Юбилей он отметит в декабре этого года.

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