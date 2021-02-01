«С таким телом затмила бы и Хюррем»: Джансу Дере в мини-бикини сверкнула стройными бедрами

По слухам, Бергюзар Корель сильно ревновала Халита Эргенча к его экранной возлюбленной по сериалу «Великолепный век». И когда Мерьем Узерли покинула ленту, а ее место заняла Вахиде Гердюм, супруга актера якобы вздохнула с облегчением. Сам Халит признался, что его жене было непросто смотреть, как он нежно и страстно целует другую. При этом между Эргенчем и Узерли действительно ощущалась «химия». Правда, оба актера убеждали, что это всего лишь игра. К друг другу они романтических чувств не испытывали.

А вот к Джансу Дере, сыгравшую персиянку Фирузе, Бергюзар Корель своего мужа не ревновала. Актриса появилась всего на несколько сцен, а потом продюсеры вывели ее из сериала. Однако Джансу успела завоевать симпатии поклонников.

Актриса обладает стройной фигурой. А ее снимки в мини-бикини не могут не восхищать поклонников. Такой тонкой талии можно только позавидовать.

«Шикарная», «Сулейман бы не устоял», «С таким телом затмила бы и Хюррем», «Она вообще за время съемок не изменилась, очень стройная», «Такое чувство, что совсем ничего не ест», «Подкормите ее!! Худенькая какая», «Зато ничего лишнего, выглядит отлично», «Такая аккуратная грудь, просто в ладошку», «Спортивная фигура, да худенькая, но с мышцами», «Интересно так, у Хюррем совсем другая фигура», «О, красотка Фирузе», — пишут фолловеры.

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