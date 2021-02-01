Заботливый отец: Бурак Озчивит с бородой предстал на редком фото с подросшим сыном от Фахрийе Эвджен

Бурак Озчивит в своем микроблоге крайне редко делится с поклонниками семейными кадрами. Зато в личном профиле Фахрийе Эвджен можно увидеть снимки ее мужа с подросшим наследником. В апреле малышу Карану исполнится два годика. После родов актриса полностью сконцентрировалась на семье, а добытчиком стал Бурак. Он активно снимается в исторических лентах и сериалах, получая неплохие гонорары. У супругов просторный дом, они часто бывают за границей.

Несмотря на свою занятость, Озчивит старается находить время на сына. К слову, ради очередной роли он отпустил бороду. По мнению поклонников, она ему очень идет. В турецком сериале «Великолепный век» Бурак Озчивит появился с усами. Теперь же у актера совершенно другой имидж.

В одном из интервью Фахрийе Эвджен призналась, что готовит сюрприз для поклонников. Она планирует с головой погрузиться в творчество и съемки. Судя по всему, актриса успела соскучиться по активной жизни, находясь в декрете. Теперь, когда их с Бураком сын подрос, она может ответить на предложения продюсеров. Однако исторические ленты Фахрийе интересуют меньше всего.

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