Игнорирование герцогини: Меган Маркл не поедет с принцем Гарри в Лондон

Накануне стало известно, что Букингемский дворец отправит Меган Маркл и принцу Гарри приглашение для визита в Лондон. Герцогов Сассекских хотят видеть на параде в честь дня рождения королевы Елизаветы II, который состоится в июне этого года. В том же месяце герцог Эдинбургский будет праздновать свое 100-летие. А 1 июля в Лондоне откроют памятник принцессе Диане. Мероприятие будет приурочено к 60-летию матери Гарри и Уильяма. Однако королевские эксперты уже уверены в том, что принц приедет на семейное торжество один.

«Похоже, Меган останется с Арчи. Для нее было бы хорошей идеей присоединиться к ним и положить конец всем слухам, домыслам и разговорам о вражде», — сказал королевский редактор Sunrise Роб Джобсон.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности в апреле прошлого года. Они окончательно основались в США, где купили свой дом. А позже обеспечили себе финансовую независимость, заключив многомиллионную сделку с Netflix.

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