«Прикройте хоть прелести»: Маша Горбань в трусиках понежилась в постели

Мария Горбань — девушка яркая и заметная. Она счастлива в браке и не обращает внимания на домыслы и сплетни. Однако зачастую слышит в своей адрес слова о том, что якобы у них с Дмитрием Нагиевым страсть не только на экране, но и в реальной жизни.

«Это же баба Нагиева», — с юмором вспомнила актриса, подслушанный ею разговор поклонников в интервью 7days.

Однако известно, что Мария Горбань счастлива в браке с Кириллом Зоткиным. От прошлых отношений у актрисы есть дочка Стефания. По словам Маши, к слухам о своем бурном романе с Дмитрием Нагиевым она относится спокойно, это ее только смешит. Также актриса уточнила, что всегда с большим уважением относилась к своему партнеру по съемкам. Вместе с Дмитрием она сотрудничает уже давно и стала, как говорится, его экранной «женой». Ведь они не раз играли семейную пару на ТВ, в кино и множестве рекламных роликов.

«Леди в постели», «Все бы мечтали так проснуться в лучах любви и обожания», «Дорого-богато», «До чего же хороша и фигурка, и душа», «А муж в качестве оператора?!», «Фигурка замечательная», «В постели и голышом?!», «Прикройте хоть прелести», — пишут фолловеры.

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