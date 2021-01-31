«Конфуза не случилось, тыковки на месте»: Седокова в топе-бюстье оголила соблазнительную грудь

Анна Седокова не так давно вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. У певицы есть трое детей, одна из дочерей светской львицы — Моника — живет со своим отцом и со звездной мамой видится крайне редко. Также у поп-дивы есть старшая дочь Алина и сын Гектор. Дарить нынешнему возлюбленному малыша экс-солистка группы «ВИА Гра» не спешит. Супруги наслаждаются другом другом и о пополнении в семье пока не думают. Тем более, что Янису всего 28 лет. Он значительно моложе Анны. Певица, которая в декабре отметила 38-летие, старше возлюбленного на 10 лет.

При этом выглядит Седокова просто восхитительно. На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим снимком, на котором она предстала в топе-бюстье и модных джинсах клеш. Экс-солистка группы «ВИА Гра» соблазнительно блеснула дерзким декольте, показав свои прелести, в частности, пышный бюст и тонкую талию.

«Впечатляет, суперская!!», «Само совершенство», «Шикарные виды», «Ух, аппетитная», «Какой рельефный животик и соблазнительный бюст», «Грудь вот-вот вырвется наружу», «Конфуза не случилось, тыковки на месте», «Ершистая секси-леди», «Размерчик говорит сам за себя», «Срамота! Грудь так и просится в ладошку», «Милашка», «Это еще очень и очень скромно! Мы то привыкли к тому, что Анюта показывает тельце во всей красе», «Дар речи потеряли!! Какой шикарный бюст», — пишут фолловеры.

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