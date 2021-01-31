Особое приглашение: Меган Маркл и принц Гарри все-таки собираются в Лондон

Меган Маркл и принц Гарри будут приглашены в Лондон. Визит запланирован на лето. Именно в этот период там пройдут празднования по случаю 95-летия королевы Елизаветы II, хотя свой день рождения она отметит еще в апреле. Парад с участием 1400 солдат, сотен музыкантов и тысяч зрителей запланирован на начало июня. Кроме того, 1 июля в Лондоне будет открыть памятник принцессе Диане. В этот день ей исполнилось бы 60 лет.

Королевский эксперт рассказал Express, что Меган Маркл и принц Гарри будут приглашены на все эти мероприятия. По его словам, в Букингемском дворце надеются, что герцоги все-таки приедут в Лондон, несмотря на свой плотный график.

Напомним, что Великобританию Меган и Гарри покинули еще в прошлом году. Герцоги Сассекские отказались исполнять королевские обязанности и с тех пор ни разу не приехали в Лондон, чтобы навестить родных. В одном из прямых эфиров принц Гарри отметил, что всему виной пандемия.

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