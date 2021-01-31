Светлый, как и его мама: 49-летняя Орбакайте поделилась редким селфи с красавцем-сыном Дени

Кристина Орбакайте к 49 годам стала многодетной мамой. У певицы трое детей: сына Никиту она родила в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим, Дени появился от отношений с бизнесменом Русланом Байсаровым, а дочка Клавдия в союзе с предпринимателем Михаилом Земцовым. Большую часть времени артистка с семьей проводит в Майами. Ее старший наследник с 23-летней женой Аленой Красновой остался в Москве. Именитая бабушка подарила молодоженам просторную квартиру в самом центре столицы. Также они приглядывают за дачей Примадонны в Малых Бережках. Этот дом на Истре Никита Пресняков считает своим, а его мама называет особняк — родовым гнездом.

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте поделилась редким селфи с Дени. Юноша унаследовал от певицы светлый оттенок волос и глаз. Внешне он пошел в свою маму, вот только музыкой и пением он не интересуется.

Певица с нетерпением ждет, когда сыновья подарят ей внуков. Однако Никита и Дени не торопятся обзаводиться наследниками. Младший из сыновей артистки пока еще не женат. А старший признался, что им с Аленой сначала нужно крепко встать на ноги, а уже потом они подумают о пополнении в семье.

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