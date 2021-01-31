«Вот это ракурс!»: Ханна в серебристом купальнике вытянулась в соблазнительной позе

Поп-исполнительница Ханна разместила на своей странице сексуальный снимок. На нем артистка предстала в мокром купальнике со стразами.

Напомним, что недавно девушка отпраздновала свой юбилей на Мальдивах. На один из островов Ханна прилетела вместе с мужем и двухлетней дочерью Адрианой. Избранник знаменитости — шоумен Пашу приготовил для возлюбленной настоящий сюрприз — огромную ванну с лепестками роз. Однако в цветах Ханна плавала в белоснежном платье. А все прелести фигуры были скрыты от глаз фанатов белыми и красными розами. Примечательно, что позже в одном из последних постов артистка не постеснялась продемонстрировать свои упругие бедра и загорелую кожу. Молодая мамочка показала, как изящно может выглядеть в мерцающем купальнике. Стразу и каменья на наряде переливались на солнце и придавали особое сияние бесконечно длинным ногам Ханны.

«Вызывайте пожарных! Потому что фото огонь!», «Вот это ракурс!», «Абсолютно не устала смотреть на эту красоту! Это только заряжает на работу», «Загар просто вау!», «Красотка», «Как же круто», «Очень красиво!», «Здесь все идеально», — прокомментировали поклонники.

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