«Как надоели эти инста-курочки»: молодая жена Николаева в бикини сверкнула крепким «орешком»

Певица Юлия Проскурякова похвасталась стройной фигурой и тем, чем так щедро наградила ее матушка природа.

Молодая красавица-жена композитора и певца Игоря Николаева порадовала поклонников пляжным снимком. Этот архивный кадр появился на одной из фан-страничек Юлии Проскуряковой, к слову, сама певица ранее публиковала этот же снимок в личном профиле. Надо отдать должное, выглядит возлюбленная музыканта просто восхитительно. Проскурякова блеснула идеальной фигурой в секси-бикини, показав крепкий «орешек», тонкую талию и подтянутые стройные ножки без целлюлита и растяжек.

Напомним, что Юлия Проскурякова прекрасно поладила со старшей дочкой мужа, своей тезкой и падчерицей. Наследницу Игоря Николаева от предыдущих отношений тоже зовут Юлией. Она уже давно живет в США. Ко всему прочему, вместе с музыкантом Проскурякова воспитывает общую дочку Веронику, ей всего пять лет.

«Как же мужу вашему повезло», «Шикарная девушка», «Сногсшибательная», «Аууф! Секси-персик хоть прикрой», «Все при ней, фигурка на зависть», «Как надоели эти инста-курочки!! Ну вот, хоть тут можно увидеть то, чем должна обладать нормальная женщина», «Ножки, ягодички, ух!», «С таким орехом можно тверкать», «Суперская», «И талия присутствует», «Что еще надо?! Так и манит за собой», — пишут фолловеры.

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