Вечер удался: Любовь Успенская повеселилась в компании Григория Лепса

Эмин Агаларов поделился в Stories интересным кадрами. На коротком ролике запечатлены его коллеги по сцене Любовь Успенская и Григорий Лепс.
Кадры записаны после полуночи, 31 января. Успенская и Лепс сидят за стойкой бара, перед исполнительницей стоит бокал с коктейлем. Она танцует под композицию, которая играет фоном.
Аналогичные кадры можно увидеть на странице Успенской в Instagram. Она сохранила к себе историю Агаларова и добавила еще десяток новых видео.
На них артистка поет свои песни вместе с коллегами по сцене. Судя по времени публикации, концерт «для своих» продолжался почти всю ночь.
Ранее Любовь Успенская призналась, что ждет возвращения в Россию дочери Татьяны Плаксиной. Сейчас она в США и отношения между артисткой и наследницей очень сложные. Но сразу после наступления Нового года они созвонились и поговорили по душам, так что теперь у матери появилась надежда, что дочка наконец-то оставит все обиды и приедет в Россию, пишет сайт Актуальные новости.
А вот с отцом Татьяны отношения у артистки еще более запутанные. Недавно Успенская посетовала, что не заключила с Александром Плаксиным брачный контракт. Королева русского шансона решилась официально оформить развод с мужем, который сейчас живет в Лос-Анджелесе, пишет ФАН.