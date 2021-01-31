«Понятно, чем султана-то влюбила»: жена Халита Эргенча «случайно» засветила прелести в смелом декольте

Бергюзар Корель и Халит Эргенч воспитывают двоих детей — сыновей: Хана и Али. После вторых родов актриса из турецкого сериала «1001 ночь» заметно прибавила в весе. Возлюбленная Халита Эргенча утверждала, что ее совершенно не задевают слова поклонников о том, что у нее несовершенная фигура, есть целлюлит и растяжки. Однако за последний год Бергюзар сумела похудеть. Выглядит она просто великолепно. Корель «случайно» блеснула прелестями фигуры в дерзком декольте, показав ложбинку греха. Судя по всему, возлюбленный актрисы гордится своей красавицей-женой.

«Шикарная, просто восторг», «Родила двух шехзаде и не растолстела», «Вы с Халитом такая прекрасная пара», «Самая улыбчивая и любимая», «Идеальная, любим вас с Халитом»,«Прекрасная», «Чувственная», «Замечательно выглядит», «А говорили, что она заметно прибавила в весе?! Уже так похудела», «Понятно, чем султана-то влюбила», «Изящная, очаровашка», — пишут фолловеры.

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