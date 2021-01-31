«Субботние вечера»: Анна Михалкова провела выходной с сестрой

Исполнительница главной роли в драме «Про любовь. Только для взрослых» Анна Михалкова лучшей подругой считает свою младшую сестру Надежду. И на красной ковровой дорожке, и на сцене, и на отдыхе актриса рада побыть вместе с близким человеком. Недавно на личной странице в Instagram Михалковой появился свежий снимок с сестрой на кухне.

Надежда села к старшей сестре на колени. Картина семейной идиллии напомнила некоторым поклонникам семьи Михалковых детство сестер. Когда маленькая Надя училась у Анны, подражала ей и брала с нее пример.

«Как хорошо, что вы так дружны», «Замечательные сестрички, умные, воспитанные, настоящие красавицы!», «Каких детей вырастил Никита Сергеевич! Восхитительные девочки!», «Прекрасны обе!», «Вы часто вместе! Это так прекрасно», «Прекрасная классика фотографии!» — умилялись фанаты в комментариях под фото.

«Субботние вечера», — подписала снимок Анна.

Отметим, что до этого знаменитая семья сходила в боулинг. Соревнуясь с племянницей, Надежда вспомнила, как во времена учебы в институте любила приходить в подобные заведения, чтобы поиграть и выбить пару страйков.

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