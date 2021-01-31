Эмин Агаларов впервые показал лицо младшей дочери

Эмин Агаларов впервые показал свою дочку. Малышке два года и заботливый отец все это время прятал ее от глаз поклонников. Афина, конечно же, появлялась в соцсетях у знаменитого родителя, но кадры обычно сделаны со спины. На этот раз исполнитель решил не прятать крошку, ее лицо отражается в зеркале.

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Фото сделано в дорогом магазине, девочка стоит спиной к отцу и любуется собой в зеркало. Подписчики пришли в восторг от трогательного кадра. 41-летнему певцу сказали много добрых слов, особенно приятно было слышать комплименты в адрес девочки.

«Хорошенькая девочка, чудесная», «Будущая модель», «Какая красивая доченька у вас»,- пишут поклонники.

После артист поделился еще одним кадром с дочкой, сделанным после шопинга. Девочку успели переодеть, она предстала в удобном вязанном платье и белых теплых колготках.

Сам многодетный отец не стал вступать в переписку с пользователями, а кадр с дочкой, которую родила ему модель Алена Гаврилова, лаконично подписал: «Отдыхаем».

Афина появилась на свет в канун нового 2018 года. Недавно родители девочки расстались. В предыдущем браке с Лейлой Алиевой у него родились близнецы Али и Микаил.

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