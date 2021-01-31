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Эмин Агаларов впервые показал лицо младшей дочери

Два года артист прятал наследницу от глаз поклонников.

Эмин Агаларов впервые показал лицо младшей дочери
Эмин Агаларов впервые показал лицо своей двухлетней дочки. Фото: instagram.com/eminofficial/

Эмин Агаларов впервые показал свою дочку. Малышке два года и заботливый отец все это время прятал ее от глаз поклонников. Афина, конечно же, появлялась в соцсетях у знаменитого родителя, но кадры обычно сделаны со спины. На этот раз исполнитель решил не прятать крошку, ее лицо отражается в зеркале.

Фото сделано в дорогом магазине, девочка стоит спиной к отцу и любуется собой в зеркало. Подписчики пришли в восторг от трогательного кадра. 41-летнему певцу сказали много добрых слов, особенно приятно было слышать комплименты в адрес девочки.

«Хорошенькая девочка, чудесная», «Будущая модель», «Какая красивая доченька у вас»,- пишут поклонники.

После артист поделился еще одним кадром с дочкой, сделанным после шопинга. Девочку успели переодеть, она предстала в удобном вязанном платье и белых теплых колготках.

Дочка Эмина Агаларова.
Фото: instagram.com/eminofficial

Сам многодетный отец не стал вступать в переписку с пользователями, а кадр с дочкой, которую родила ему модель Алена Гаврилова, лаконично подписал: «Отдыхаем».

Афина появилась на свет в канун нового 2018 года. Недавно родители девочки расстались. В предыдущем браке с Лейлой Алиевой у него родились близнецы Али и Микаил.

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