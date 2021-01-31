Снежный январь: Хатидже Шендиль в лавандовой шапке позировала с красавцем-мужем и сыном Джаном

Хатидже Шендиль сыграла в турецком сериале «Любовь против судьбы» одну из главных ролей. Российские поклонники полюбили ее за нежный образ Элиф, в которую по сюжету влюбился наследник влиятельной семьи Кахраман. Однако для того, чтобы воссоединиться и построить семью им пришлось пройти массу испытаний и преград на пути к своему счастью.

Как и ее экранная героиня из сериала «Любовь против судьбы», Хатидже Шендиль обрела свою вторую половинку. Она вот уже шесть лет счастлива в браке с Бураком Сайашаром. С будущим мужем актриса познакомилась на съемках другой ленты. Они вместе снимались в картине «Семья Карада». Пара поженилась в 2015 году. А спустя два года, у них родился сын Джан, ему три годика.

На личной страничке в Instagram Хатидже Шендиль поделилась редким снимком с красавцем мужем, который, к слову, снимался в сериале «Великолепный век». На фото молодая мамочка также позировала с подросшим сыном Джаном. Актриса предстала в лавандовой шапочке и модном дутом белом пуховике. Хатидже позировала с неизменной улыбкой на лице.

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