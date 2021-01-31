«Почувствуй разницу»: Катерина Шпица показала, как танцевала в детстве

Участница шоу «Танцы со звездами» Катерина Шпица опубликовала видеозапись из далекого прошлого. Артистка обнаружила архивный ролик, в котором она исполняет веселый танец на Новый год.

Исполнительница роли молодой мамочки в фильме «Пятница» рассказала, что в детстве была вынуждена учиться танцевальному искусству самостоятельно. В городской эстрадный кружок Катерину не взяли.

«МTV — был мой учитель. Короче, что видела, то танцевала. На видео – встреча Нового года. У нас в Инте такие крутые праздники были всегда! Обязательная детская творческая часть. Ну и вот, музыка никак не кончается, а я думаю: «Раз играет, надо продолжать!»» — вспомнила свое выступление Шпица.

При этом знаменитость упомянула, что танцевать она любила всегда. Именно поэтому от участия в танцевальной битве среди артистов не отказалась.

«Почувствуй разницу. Так я танцевала 26 лет назад», — подчеркнула Шпица.

Поклонники Катерины остались в восторге от забавного ролика:

«Шикарно, Кать!», «Браво, Катя!», «Сладость какая!», «Такая ностальгия! Катюша, молодец!», «Потрясающе! Актрисами рождаются», «Всегда была танцуля!».

Смотрите также: