«Я тетя!»: Shena провела выходной с братом и новорожденной племянницей

Сестра бизнесмена Арсения Шульгина сообщила в Stories личного профиля о том, как она проводит выходные. Shena приехала в гости к младшему брату и его жене.

Ранее артистка хвасталась перед поклонниками новым статусом. Девушка испытала гордость и счастье, когда узнала, что стала тетей. Отметим, что Shena также присутствовала на выписке Лианы Шульгиной из роддома.

«Чистая любовь», — сфотографировала певица маленькую ручку племянницы Селин.

Пока Арсений завершал рабочие дела, его жена со свояченицей готовили ужин и делились друг с другом секретами.

«Это моя сестра. Мы похожи? Она пришла к нам в гости. И они там тусят с Лианой. Что-то делают», — рассказал Арсений в своем профиле.

«Я тетя!», — гордо заявила Shena, пока брат нахваливал блинчики от любимой жены.

Напомним, что первого января Арсений и Лиана Шульгины стали родителями. У них родилась дочь Селин. Имя девочке придумали, сложив первые слоги имен ее мамы и папы.

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