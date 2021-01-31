«Прокатиться не хочешь?»: Игорь Верник прогулялся под руку с папой

Телеведущий Игорь Верник старается уделять время не только работе и постоянным съемкам, но и близким. Одним из самых важных людей в его жизни остается отец. Народному артисту России Эмилю Григорьевичу в сентябре прошлого года исполнилось 96 лет. Несмотря на возраст, он, как отмечают его родственники, сохраняет блеск в глазах и жажду жизни. Верник старший обожает встречи с сыновьями-двойняшками — Игорем и Вадимом. Именно поэтому братья провели выходные вместе с папой. Об этом Игорь Верник сообщил на личной странице.

Игорь и Вадим вышли на прогулку с отцом. Предварительно сыновья отложили палку, с которой обычно передвигается Эмиль Григорьевич. Они взяли отца под руки и бодро зашагали вперед.

«Вот так, пойдем. Вот так, вперед. Как тебе здесь? Приятно?» — спросил папу Игорь.

«Очень приятно. Снег, мороз и я держу вас за руки», — ответил Эмиль Григорьевич.

Однако от предложения сына прокатиться на льду мужчина отказался:

«Эмиль, а прокатиться не хочешь?» — засмеялся Игорь.

Поклонники семьи актеров не могли сдержать умиления при виде картины семейной идиллии:

«Игорь, Вадим, вы супер сыновья! Папа у вас замечательный!», «Классная семья!», «Голливудская улыбка у всех», «Какие вы молодцы с братом!».

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