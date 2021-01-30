«Оливье, пельмени и десерт»: Лопырева в небесном мини-платье поужинала в ресторане в Дубае

Модель увиделась с подругами. Она посетила открытие нового ресторана «Матрешка» и позволила себе сразу несколько сытных блюд.

Виктория Лопырева регулярно посещает разные страны. Она любит проводить время на море, поэтому только в прошлом году жила в Турции, Арабских Эмиратах и Майами. Модель даже успела отдохнуть на Мальдивах с сыном Марко Лео. А вот муж девушки Игорь Булатов теперь редко ее сопровождает, так как получил высокую должность. Теперь он занимает пост зампреда правительства Коми. По этой причине пока девушка отдыхает в Дубае лишь со своим, которому скоро исполнится два года.

Скучать Виктории не приходится. Она участвует в фотосессиях и светских раутах. А накануне модель увиделась с подругами. Они побывали на открытии ресторана с русской кухней «Матрешка». Блондинка облачилась в небесное мини-платье с акцентом на талию. Наряд бренда Ульяны Сергеенко дополняли воланы и изумрудные туфли-лодочки. Лопырева в этот вечер позволила себе сразу несколько сытных блюд. Она поделилась кадрами с мероприятия.

«Лицо человека, который только что съел оливье, пельмени и десерт. В общем, моя мечта сбылась и в Дубае теперь есть ресторан со вкусной русской едой!!! Но людей, которые больше любят салат из чечевицы и карпаччо из sea bass (франц кухню) — тут тоже накормят! Food tasting прошел на ура с красотками», — написала звезда.

Виктория отметила, что скоро такой же ресторан откроется и в Коми. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили светскую львицу комплиментами. «Идеальная женщина», «Красивое платье», «Как шикарно и классно», «Роскошная Вика! Роскошное место!», «Красота зашкаливает», — прокомментировали пост подписчики.

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