«Секси»: Надежда Сысоева в мини-платье цвета фуксия показала бесконечно длинные ноги

Артистка Надежда Сысоева разместила на своей странице свежее фото в коротком платье ярко-розового цвета и белоснежных ботильонах на квадратном каблуке. Также девушка приложила к снимку еще и фотографию своего языка.

Актрисе показалось недостаточным похвастаться перед поклонниками стройными модельными ногами. Надежда не скрывает своих преимуществ. Именно поэтому Сысоева незамедлительно открыла рот и показала свое главное достоинство.

«Кроме длинных ног у меня еще и длинный язык. Я даже могу им коснуться носа. Еще я уверена, что это влияет на мою общительность и болтливость. Типа «язык без костей». А еще — на поцелуи», — призналась Надежда.

Фанаты знаменитости по достоинству оценили юмор и фигуру артистки:

«Какой красивый язык!», «Какой красивый, здоровый язык! Сразу видно, что здоровый человек!», «Красота и только!», «Секси!», «Куколка», «Надя, Вы безумно крутая!», «Барби!», «О, эти ноги!», «Какой язычок и губки!».

Напомним, Надежда Сысоева стала знаменитой после ее появления в проекте «Comedy Woman» на ТНТ. Там она играет ветреную и поверхностную блондинку Наденьку.

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