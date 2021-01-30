Елена Проклова вспомнила, как Ванга напророчила гибель ее детей

Актриса Елена Проклова на съемках проекта «Сегодня вечером» вспомнила, как встретилась с Вангой. В 2021 году со дня рождения знаменитой предсказательницы исполнится 110 лет. За свою жизнь она успела стать предвестником многих глобальных событий и катаклизм. В ее доме в болгарском селе Рупите часто бывали российские знаменитости.

Елена Проклова не стала исключением и отправилась к ведунье.

«Кровь свою терять будешь», — прозвучало первое непонятное предсказание. — Ты еще ко мне приедешь».

К тому времени у актрисы подрастала дочь Арина от первого брака с режиссером-документалистом Виталием Мелик-Карамовым. Вторым мужем Прокловой стал врач Александр Дерябин. В семье родились близнецы, но мальчики были так слабы, что вскоре умерли. Только это трагичное событие открыло истинный смысл предсказания Ванги. Трагедия разрушила брак, пишет сайт kp.ru.

Третьим мужем Елены стал Андрей Тришин. От бизнесмена она родила сына, но мальчик тоже умер.

На этот раз общее горе сплотило супругов и в 1994 году у Прокловой и Тришина родилась дочь Полина.

После этого Елена отправилась во второй раз к Ванге.

«Не думай ни о чем, все в твоей жизни будет хорошо!», — только и сказала прорицательница.

Актриса поделилась, что энергетика предсказательницы была такой сильной, что выйдя из дома она буквально упала с ног. Села на землю и долго не могла унять дрожь, то было панически страшно, то начинался истеричный смех.

Кстати, брак Елены Прокловой и Андрея Тришина распался в 2015 году. Супруги смогли сохранить дружеские отношения.

Больше выходить замуж Елена Проклова не планирует. Она сосредоточилась на творчестве, занимается воспитанием внуков и строит дом в Сочи, сообщает телеканал «360».

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