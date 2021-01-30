«Я не мальчик, я девочка!»: Анна Большова рассказала, как чуть было не получила детскую травму

Когда актриса была еще маленькой, ее часто путали с мальчиком.

45-летняя актриса Анна Большова в новом интервью подробно рассказала о своем московском детстве. Оказывается, когда будущая звезда театра и кино была маленькой, ее часто путали с мальчиком.

«В детстве у меня были довольно низкий голос и короткие волосы — меня постоянно принимали за мальчика. И когда в вагоне меня спрашивали: «Мальчик, ты выходишь?» — я бурчала в ответ: «Я не мальчик, я девочка! Да, выхожу… » — поделилась актриса с порталом «Москвич».

Она призналась, что на этой почве чуть не получила детскую травму. В какой-то момент у Анечки отросли волосы, и их удалось собрать в два коротких хвостика. Девочка была этому очень рада и к очередной поездке с папой и сестрой в Пушкинский музей даже надела юбочку.

«И вот мы вместе — папа с двумя дочками — подходим к очереди на вход в музей. Папа спрашивает стоящего милиционера, куда идти на занятие по абонементу, и тот отвечает: «Пусть мальчик здесь постоит, а вы с дочкой идите туда…» Помню, как у меня начали наливаться глаза, и я исподлобья: «Я не мальчик, я девочка!» Ну как так?! С двумя хвостиками и в юбочке меня все равно приняли за мальчика».

Было в детстве у звезды и множество других неприятных казусом. Однажды она играла в песочнице, и сделала «пирожки» из песка. Одна соседка стала нахваливать девочку, да так, что та сама решила отведать, насколько вкусной получилась ее работа. А еще был случай, когда юная Аня отважилась прокатиться с горки на санках и поехала на животе головой вперед. Результатом той поездки стал удар о стену, сотрясение мозга и последующий страх перед разгоном, из-за которого потом Большова бросила спорт.

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