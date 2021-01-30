«Раздевайся!»: «Комсомолка» исполнила прихоть Ксении Собчак и Константина Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак к критике относится с большой любовью. Особенно, если сама выступает в роли критика. В личном Телеграм-канале жертвами ее саркастических высказываний становились многие знаменитости российского шоу-бизнеса. Ксения любит пошутить и над Ольгой Бузовой, и над Анастасией Решетовой. Однако недавно Собчак сама стала объектом насмешки. «Комсомольская Правда» ответила на упреки знаменитости и ее мужа, показав всю «голую» правду о Ксении и Константине.

Отметим, что в последних публикациях профиля генерального продюсера телеканала «Супер» появились кадры, героем которых стал ее муж. Константин Богомолов в объективе камеры жены читал материалы газеты «Комсомольская Правда». На первом видео показана поездка в Сапсане, а на втором — авиарейс пары. И в самолете, и в поезде кинорежиссер не просто изучал прессу, но и комментировал некоторые тексты. И если в первый раз Константин похвалил журналистов, то в другом номере газеты ему не хватило фотографий обнаженных звезд. Это недоразумение «Комсомольская Правда» постаралась немедленно исправить.

Так, на страницах свежего номера газеты появился ответ Ксении и Константину. Журналисты, как и предложила пара, приставили лица звезд к обнаженным неизвестным телам. Чтобы супругам было не так обидно, журналисты взяли именно их портреты. Также они написали «отчет» о том, как добыли это эксклюзивное фото.

«Раздевайся!», — коротко приказал Богомолов жене и сам в мгновение скинул халат. Сердце мое затрепетало в страхе: не греховодники ли?! Где тут выход?!», — такой поворот придумали журналисты, когда писали о псевдобеседе в гостях у Собчак.

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